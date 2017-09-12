Участники Крестного хода в Петербурге пронесли иконы и плакаты против «Матильды»

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Санкт-Петербург, 12 сентября. Противники фильма Учителя «Матильда» воспользовались Крестным ходом по Невскому проспекту Петербурга в честь благоверного князя, русского святого Александра Невского, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места события.

Вместе с иконами, хоругвиями и флагами по главной улице города они пронесли протестный плакат «Матильда — пощечина русскому народу».

Напомним, в ночь на 31 августа неизвестные пытались поджечь здание на набережной Крюкова канала в Петербурге, где находится офис студии «Рок» Учителя. А накануне противники «Матильды» подожгли автомобили у офиса компании адвоката режиссера Константина Добрынина. По словам юриста, на месте были оставлены записки «За Матильду гореть».