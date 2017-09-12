Астрономы объяснили природу загадочного НЛО над Петербургом

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Санкт-Петербург, 12 сентября. Петербуржцы увидели в ночном небе странное явление, напоминавшее огненный шар. По мнению астрономов, жители Северной столицы стали свидетелями полета яркого метеора.

Вечером 11 сентября очевидцы стали выкладывать в соцсетях фото загадочного объекта, летящего по небосводу. Огненный шар также был запечатлен камерами видеорегистраторов, передает «Инфореактор».

Астрономы полагают, что жители и гости города на Неве увидели метеор, полностью сгоревший в атмосфере.

Добавим, ранее жители Ставрополья приняли увиденный в небе метеорит за неопознанный летающий объект. Некоторые пользователи в шутку предположили, что эта могла быть выпущенная КНДР ракета.