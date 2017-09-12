Водители бросают машины и бегут в метро: движение на юго-западе Петербурга парализовано

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Санкт-Петербург, 12 сентября. Юго-Запад Петербурга стоит в гигантских пробках, водители оставляют свои автомобили у обочин и пересаживаются в метрополитен, чтобы успеть на работу. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Отмечается, что вереница машин длиной почти в три километра образовалась на Ленинском проспекте от проспекта Кузнецова до проспекта Стачек, передает «Политэксперт».

Очевидцы сообщают, что причиной затрудненного трафика стали ремонтные работы.

Помимо этого, не обошлось без дорожно-транспортных происшествий, которые также парализовали движение.