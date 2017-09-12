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Водители бросают машины и бегут в метро: движение на юго-западе Петербурга парализовано
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    Водители бросают машины и бегут в метро: движение на юго-западе Петербурга парализовано

    10:25  12 Сентября 2017
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    Водители бросают машины и бегут в метро: движение на юго-западе Петербурга парализовано

    Санкт-Петербург, 12 сентября. Юго-Запад Петербурга стоит в гигантских пробках, водители оставляют свои автомобили у обочин и пересаживаются в метрополитен, чтобы успеть на работу. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». 

    Отмечается, что вереница машин длиной почти в три километра образовалась на Ленинском проспекте от проспекта Кузнецова до проспекта Стачек, передает «Политэксперт»

    Водители бросают машины и бегут в метро: движение на юго-западе Петербурга парализовано

    Очевидцы сообщают, что причиной затрудненного трафика стали ремонтные работы.

    Помимо этого, не обошлось без дорожно-транспортных происшествий, которые также парализовали движение. 

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    Автор: Дана Балан
    #петербург #автомобили #движение #трафик
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