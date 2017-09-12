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Приезжий из Таджикистана насмерть сбил пенсионерку на «зебре» в Ленобласти
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    Приезжий из Таджикистана насмерть сбил пенсионерку на «зебре» в Ленобласти

    9:46  12 Сентября 2017
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    Приезжий из Таджикистана насмерть сбил пенсионерку на «зебре» в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 12 сентября. В Ленобласти гражданин Таджикистана насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе. В настоящее время в отношении 21-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

    Как стало известно ФАН, трагедия произошла 18 августа вечером.Установлено, что водитель управлял личным автомобилем Daewoo Nexia. Пожилую женщину он сбил, когда та переходила нерегулируемый пешеходный переход.

    От полученных травм 69-летняя пострадавшая умерла в Токсовской районной больнице.
    11 сентября в отношении гражданина Таджикистана было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Ранее он не был судим, имеет временную регистрацию в Ленобласти.

    В отношении иностранца избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УК РФ.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #дтп #ленобласть #таджикистан #санкт-петербург #смерть #пенсионерка #переход
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