Сгнивший труп мужчины обнаружили в лесу в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 12 сентября. В Ленобласти неизвестный мужчина не допил коньяк в лесу, умер и сгнил.

Как стало известно ФАН, накануне днем в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Мичуринское в 30 метрах от дома №17 по улице Первомайской в траве в лесном массиве обнаружен труп неизвестного.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили на нем гнилостные изменения, при этом труп мужчины лежал лицом вниз. Недалеко от него находилась недопитая коньячная бутылка объемом 0,5 литра.

В связи с гнилостными изменениями трупа дактилоскопирование невозможно. Он направлен в морг больницы поселка Сосново.