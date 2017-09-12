Педофил напал на школьницу на детской площадке в Ломоносове

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Санкт-Петербург, 12 сентября. Жительница города Ломоносов обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный преступник совершил развратные действия в отношении ее дочери 2005 года рождения.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, женщина заявила, что преступление произошло еще 5 сентября на детской площадке около одного из домов по улице Александровская. Неизвестный педофил напал на шестиклассницу в дневное время и совершил в ее отношении развратные действия.

Полиция проводит проверку по факту обращения.