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Педофил напал на школьницу на детской площадке в Ломоносове
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    Педофил напал на школьницу на детской площадке в Ломоносове

    8:59  12 Сентября 2017
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    Педофил напал на школьницу на детской площадке в Ломоносове

    Санкт-Петербург, 12 сентября. Жительница города Ломоносов обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный преступник совершил развратные действия в отношении ее дочери 2005 года рождения.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, женщина заявила, что преступление произошло еще 5 сентября на детской площадке около одного из домов по улице Александровская. Неизвестный педофил напал на шестиклассницу в дневное время и совершил в ее отношении развратные действия.

    Полиция проводит проверку по факту обращения.

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    Автор: Валентин Меликов
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