Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone
Общество
Две москвички восемь раз пожаловались в ФАС на рекламу «Матильды» в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Две москвички восемь раз пожаловались в ФАС на рекламу «Матильды» в Петербурге

    7:18  12 Сентября 2017
    153

    Две москвички восемь раз пожаловались в ФАС на рекламу «Матильды» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 сентября. Две москвички подали восемь жалоб на рекламу фильма Алексея Учителя «Матильда» в ФАС Петербурга. Согласно сообщению ведомства, россиянки посчитали, что фильм нарушает нормы законов о рекламе и о защите конкуренции.

    Как следует из жалоб, один из трейлеров презентует фильм как «главный исторический блокбастер года». По мнению заявительниц, это нарушает закон о рекламе, так как вводит потребителя в заблуждение.

    Также женщины отметили, что фильм является выдумкой, не основанной на реальных событиях. Из-за этого он не может раскрывать «тайну», как следует из задумки авторов.

    Напомним, фильм «Матильда» рассказывает о судьбе балерины Матильды Кшесинской - возлюбленной будущего императора Николая II.

    Две москвички восемь раз пожаловались в ФАС на рекламу «Матильды» в Петербурге

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #матильда #фас #учитель
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1602

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1928

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16185

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4647
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2269
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        138
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        415
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2225