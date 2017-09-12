Две москвички восемь раз пожаловались в ФАС на рекламу «Матильды» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 12 сентября. Две москвички подали восемь жалоб на рекламу фильма Алексея Учителя «Матильда» в ФАС Петербурга. Согласно сообщению ведомства, россиянки посчитали, что фильм нарушает нормы законов о рекламе и о защите конкуренции.

Как следует из жалоб, один из трейлеров презентует фильм как «главный исторический блокбастер года». По мнению заявительниц, это нарушает закон о рекламе, так как вводит потребителя в заблуждение.

Также женщины отметили, что фильм является выдумкой, не основанной на реальных событиях. Из-за этого он не может раскрывать «тайну», как следует из задумки авторов.

Напомним, фильм «Матильда» рассказывает о судьбе балерины Матильды Кшесинской - возлюбленной будущего императора Николая II.