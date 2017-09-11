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Шнуров призвал петербуржцев брать домой бездомных котов
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    Шнуров призвал петербуржцев брать домой бездомных котов

    22:18  11 Сентября 2017
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    Шнуров призвал петербуржцев брать домой бездомных котов

    Санкт-Петербург, 11 сентября. Музыкант Сергей Шнуров выступил в поддержку одного из котокафе Санкт-Петербургу, записав обращение с призывом брать бездомных кошек, которые сейчас проживают в заведении. По его словам, куда лучше взять бездомного кота бесплатно, чем покупать его за деньги.

    В своем видеообращении Шнуров предлагает взять кота из котокафе бесплатно, а отложенные на покупку животного деньги потратить как-нибудь иначе – «например, пропить».

    В другом видео Шнуров также призывает своих поклонников взять бездомного кота из приюта.

    «Если котика хотите, то берите - чисто Питер», – заявил музыкант.

    Мероприятие по раздаче котов пройдет на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге в эту субботу, 16 сентября с 12 до 22 часов.

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    Автор: Антон Зарубин
    #петербург #шнуров #коты #кошки
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