ТЦ «Галерея» и «Олимпик Плаза» заставят устранить нарушения доступности для инвалидов

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Санкт-Петербург, 11 сентября. Прокуратура Центрального района Петербурга в ходе проверки обнаружила нарушения в сфере доступности для инвалидов. Руководству торговых центров «Галерея» и «Олимпик Плаза» были внесены предписания об устранении нарушений.

В ходе проверки выяснилось, что попасть в торговые центры можно только через двери-вертушки, которые затрудняют вход для маломобильных групп населения. Нарушения были выявлены и при проверке туалетов для инвалидов.

Также внутри ТРК не было указателей для незрячих посетителей, а кассовые зоны и стойки информации оказались слишком высокими. В прокуратуре пообещали проконтролировать выполнение администрацией торговых центров требований ведомства, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».