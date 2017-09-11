Работа не в радость: Петербург вошел в тройку самых «стрессовых» городов России

В Избранное

Санкт-Петербург, 11 сентября. Каждый четвертый петербуржец на работе испытывает постоянный стресс. Это на 18% больше, чем по России в целом, сообщили в службе исследований HeadHunter.

«Петербург вошел в тройку наиболее «стрессовых» регионов, если говорить об эмоциональном фоне работников», — к таким выводам пришли аналитики HeadHunter. По их данным, ежедневно стресс испытывают 23% работающих петербуржцев.

В Москве этот показатель составляет 22%. Возглавила рейтинг самых «стрессовых» субъектов Орловская область с 35%.

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», чаще всего жители Северной столицы излишне нервничают из-за слишком большого объема работы. Также на эмоциональном состоянии негативно сказываются срывы сроков выполнения задач, конфликты с руководством, недовольство результатами и слишком быстрый темп работы.

Постоянный стресс, как правило, испытывают работники в сфере страхования, закупок и туризма. А самыми «спокойными» специалисты назвали профессии в сфере «рабочий персонал».