Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Ученые выяснили причину возникновения рака у курильщиков
Общество
Работа не в радость: Петербург вошел в тройку самых «стрессовых» городов России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Работа не в радость: Петербург вошел в тройку самых «стрессовых» городов России

    16:13  11 Сентября 2017
    2522

    Работа не в радость: Петербург вошел в тройку самых «стрессовых» городов России

    Санкт-Петербург, 11 сентября. Каждый четвертый петербуржец на работе испытывает постоянный стресс. Это на 18% больше, чем по России в целом, сообщили в службе исследований HeadHunter.

    «Петербург вошел в тройку наиболее «стрессовых» регионов, если говорить об эмоциональном фоне работников»,  — к таким выводам пришли аналитики HeadHunter. По их данным, ежедневно стресс испытывают 23% работающих петербуржцев.

    В Москве этот показатель составляет 22%. Возглавила рейтинг самых «стрессовых» субъектов Орловская область с 35%.

    Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», чаще всего жители Северной столицы излишне нервничают из-за слишком большого объема работы. Также на эмоциональном состоянии негативно сказываются срывы сроков выполнения задач, конфликты с руководством, недовольство результатами и слишком быстрый темп работы. 

    Работа не в радость: Петербург вошел в тройку самых «стрессовых» городов России

    Постоянный стресс, как правило, испытывают работники в сфере страхования, закупок и туризма. А самыми «спокойными» специалисты назвали профессии в сфере «рабочий персонал».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1611

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1932

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16227

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4648
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2283
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        142
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        418
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2227