Белорусский электробус испытают на прочность на петербургских дорогах

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Санкт-Петербург, 11 сентября. В сентябре петербургские пассажиры смогут пересесть на белорусский электробус.

По имеющейся информации, на минувшей неделе «Пассажиравтотранс» заключил договор о передаче образца Vitovt E433 для испытаний.

Отмечается, что белорусский электробус будут испытывать в течение шести месяцев.

Уточняется, что белорусский производитель «Белкоммунмаш» оборудовал транспортное средство системой накопителя электричества, поэтому электробус будут заряжать на конечных остановках, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Электробус Vitovt E433 вмещает до 153 пассажиров.

Напомним, в середине лета этого года в российской столице стартовали испытания китайского электробуса Yutong. Транспортное средство способно вместить до 73 пассажиров. Сообщалось, что Yutong может разгоняться до 69 километров в час.