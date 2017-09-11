Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Ракка: ВВС коалиции США за сутки убили более 10 мирных жителей
Общество
Белорусский электробус испытают на прочность на петербургских дорогах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Белорусский электробус испытают на прочность на петербургских дорогах

    15:43  11 Сентября 2017
    120

    Белорусский электробус испытают на прочность на петербургских дорогах

    Санкт-Петербург, 11 сентября. В сентябре петербургские пассажиры смогут пересесть на белорусский электробус.

    По имеющейся информации, на минувшей неделе «Пассажиравтотранс» заключил договор о передаче образца Vitovt E433 для испытаний.

    Отмечается, что белорусский электробус будут испытывать в течение шести месяцев.

    Уточняется, что белорусский производитель «Белкоммунмаш» оборудовал транспортное средство системой накопителя электричества, поэтому электробус будут заряжать на конечных остановках, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Электробус Vitovt E433 вмещает до 153 пассажиров. 

    Белорусский электробус испытают на прочность на петербургских дорогах

    Напомним, в середине лета этого года в российской столице стартовали испытания китайского электробуса Yutong. Транспортное средство способно вместить до 73 пассажиров. Сообщалось, что Yutong может разгоняться до 69 километров в час.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #петербург #электробус
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 355

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        733

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14516

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2375

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4434
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        5663
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1173
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        355
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        33966