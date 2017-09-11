СК РФ привлечет ученых СПбГУ к расследованию гибели царской семьи

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Санкт-Петербург, 11 сентября. Следственный комитет Российской Федерации планирует привлечь к идентификации останков семьи последнего российского императора Николая II ученых из Санкт-Петербургского Государственного университета. Подписанное 9 сентября соглашение предполагает полноценное долговременное сотрудничество между СК РФ и СПбГУ — сотрудники следственных органов получат доступ к научной базе университета, а студентов СПбГУ пригласят проходить практику в СК.

В качестве основных направлений работы выбраны социологические и генетические исследования, а также работы по исследованию юридического русского языка в документах той эпохи.

«СПбГУ располагает уникальным оборудованием для проведения геномных исследований: биобанком, набором секвенаторов, собственными методиками и запатентованным на международном рынке программным обеспечением, — сообщили в руководстве СПбГУ. — Наши ученые заслужили международное признание в этой области, и теперь их знания и опыт смогут помочь в сложных расследованиях, ведь в работе следователей и исследователей довольно много общего».

Напомним, в сентябре 2015 года Следственный комитет вернулся к расследованию обстоятельств убийства царской семьи, проведя эксгумацию в захоронении российских императора и императрицы. СК РФ намерен составить исчерпывающую картину обстоятельств расстрела в Екатеринбурге.