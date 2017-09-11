Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Юристы Трампа пытались отправить Кушнера в отставку
Россия
СК РФ привлечет ученых СПбГУ к расследованию гибели царской семьи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СК РФ привлечет ученых СПбГУ к расследованию гибели царской семьи

    17:09  11 Сентября 2017  /обновлено: 18:21  11 Сентября 2017
    165

    СК РФ привлечет ученых СПбГУ к расследованию гибели российской царской семьи

    Санкт-Петербург, 11 сентября. Следственный комитет Российской Федерации планирует привлечь к идентификации останков семьи последнего российского императора Николая II ученых из Санкт-Петербургского Государственного университета. Подписанное 9 сентября соглашение предполагает полноценное долговременное сотрудничество между СК РФ и СПбГУ — сотрудники следственных органов получат доступ к научной базе университета, а студентов СПбГУ пригласят проходить практику в СК.

    СК РФ привлечет ученых СПбГУ к расследованию гибели российской царской семьи

    В качестве основных направлений работы выбраны социологические и генетические исследования, а также работы по исследованию юридического русского языка в документах той эпохи.

    «СПбГУ располагает уникальным оборудованием для проведения геномных исследований: биобанком, набором секвенаторов, собственными методиками и запатентованным на международном рынке программным обеспечением, — сообщили в руководстве СПбГУ. — Наши ученые заслужили международное признание в этой области, и теперь их знания и опыт смогут помочь в сложных расследованиях, ведь в работе следователей и исследователей довольно много общего».

    Напомним, в сентябре 2015 года Следственный комитет вернулся к расследованию обстоятельств убийства царской семьи, проведя эксгумацию в захоронении российских императора и императрицы. СК РФ намерен составить исчерпывающую картину обстоятельств расстрела в Екатеринбурге.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1611

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1932

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16227

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4648
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2276
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        140
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        416
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2227