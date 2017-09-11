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Петербург выпил в честь писателя Довлатова
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    Петербург выпил в честь писателя Довлатова

    12:56  11 Сентября 2017
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    Петербург выпил в честь писателя Довлатова

    Санкт-Петербург, 11 сентября. Фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д» завершился в воскресенье, 10 сентября, большим уличным праздником во дворе дома писателя на улице Рубинштейна. Подробнее — в фоторепортаже Федерального агентства новостей.

    С 8 по 10 сентября в Петербурге шли лекции, встречи, круглые столы, экскурсии, кинопоказы и выставки, посвященные творчеству Довлатова и времени его юности — «второй оттепели» советской эпохи. За три дня — 50 событий и целый список известных имен: Сергей Соловьев, Татьяна Толстая, Лев Лурье, Кирилл Набутов, Любовь Аркус, Иван Арцишевский, Владимир Войнович.

    8 Фото.
    8 Фотографий
    Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

    Кульминация состоялась на Рубинштейна, 23, где весь день читали со сцены, звонили Довлатову по старенькому дисковому телефону, проводили квесты, фотографировались в ретро-интерьерах, рисовали на довлатовскую тему, выгуливали фокстерьеров, играли в шахматы и, конечно, пили за здоровье писателя. Сразу несколько петербургских баров устроили акцию «Пью за Довлатова» и в ответ на этот пароль выдавали стопочку крепкого напитка.

    В книжных лавках можно было обменяться книгами и купить недавно переизданный четырехтомник Довлатова и все вариации его книг в разных изданиях.

    Напомним, что в эти месяцы режиссер Алексей Герман завершает работу над биографическим фильмом «Довлатов», который обещает выпустить на большой экран уже в начале 2018 года. Все съемки проходили в Санкт-Петербурге, где десятки мастеров кино кропотливо воссоздавали атмосферу довлатовского Ленинграда.

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    Автор: Евгения Авраменко
    #петербург #довлатов #день д
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