Петербург выпил в честь писателя Довлатова
Санкт-Петербург, 11 сентября. Фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д» завершился в воскресенье, 10 сентября, большим уличным праздником во дворе дома писателя на улице Рубинштейна. Подробнее — в фоторепортаже Федерального агентства новостей.
С 8 по 10 сентября в Петербурге шли лекции, встречи, круглые столы, экскурсии, кинопоказы и выставки, посвященные творчеству Довлатова и времени его юности — «второй оттепели» советской эпохи. За три дня — 50 событий и целый список известных имен: Сергей Соловьев, Татьяна Толстая, Лев Лурье, Кирилл Набутов, Любовь Аркус, Иван Арцишевский, Владимир Войнович.
Кульминация состоялась на Рубинштейна, 23, где весь день читали со сцены, звонили Довлатову по старенькому дисковому телефону, проводили квесты, фотографировались в ретро-интерьерах, рисовали на довлатовскую тему, выгуливали фокстерьеров, играли в шахматы и, конечно, пили за здоровье писателя. Сразу несколько петербургских баров устроили акцию «Пью за Довлатова» и в ответ на этот пароль выдавали стопочку крепкого напитка.
В книжных лавках можно было обменяться книгами и купить недавно переизданный четырехтомник Довлатова и все вариации его книг в разных изданиях.
Напомним, что в эти месяцы режиссер Алексей Герман завершает работу над биографическим фильмом «Довлатов», который обещает выпустить на большой экран уже в начале 2018 года. Все съемки проходили в Санкт-Петербурге, где десятки мастеров кино кропотливо воссоздавали атмосферу довлатовского Ленинграда.