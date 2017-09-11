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Происшествия
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Происшествия
Масштабные пробки парализовали Петроградскую сторону в Петербурге
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    Масштабные пробки парализовали Петроградскую сторону в Петербурге

    11:19  11 Сентября 2017
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    Масштабные пробки парализовали Петроградскую сторону в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 сентября. В понедельник утром Петроградская сторона Северной столицы застыла в двух масштабных пробках, крест-накрест перекрывших Большой проспект Петроградской стороны в сторону Васильевского острова и Каменноостровский проспект по направлению к центру города. Причиной пробок стали дорожно-транспортные происшествия.

    Как сообщает служба «Яндекс.Карты», утром 11 сентября Каменноостровский проспект оказался перекрыт сразу четырьмя ДТП. Длина пробки составила около 3,11 км, а устремившиеся по другим маршрутам водители немедленно заполонили Большой проспект «организовав» там еще два дорожных происшествия. Длина пробки составила 2,75 км.

    Масштабные пробки парализовали Петроградскую сторону в Петербурге

    Еще одним напряженным местом на дорогах Петербурга утром в понедельник стала улица Академика Крылова перед Ушаковским мостом — там произошло еще четыре аварии.

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    Автор: Валентин Меликов
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