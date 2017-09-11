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Происшествия
Тепловоз сгорел ночью в Петербурге
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    Тепловоз сгорел ночью в Петербурге

    11:24  11 Сентября 2017
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    Тепловоз сгорел ночью в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 сентября. Возгорание тепловоза произошло минувшей ночью на железнодорожной платформе «Проспект Славы» в Петербурге. Огонь был потушен прибывшими на место огнеборцами за 20 минут.

    Сведений о пострадавших в ходе ЧП в экстренные службы города не поступало. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются причины возгорания. По словам очевидцев, во время горения у тепловоза работал двигатель.

    Как сообщили в управлении МЧС по региону, горел генератор тепловоза, который тащил 50 вагонов, передает «Комсомольская правда — Петербург».

    Напомним, ранее стало известно, что мужчина погиб при пожаре в Арзамасском районе Нижегородской области. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #пожар #петербург #тепловоз
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