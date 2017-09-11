Приезжий из Киргизии изнасиловал молодую женщину в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 11 сентября. В Ленобласти поймали насильника из Киргизии, атаковавшего жительницу Кировска.

Как стало известно ФАН, 22-летний преступник напал на женщину во дворе дома 7 по улице Советская около 05.30 мск 9 августа.

Применив физическую силу, он изнасиловал ее и скрылся с места происшествия. Злоумышленника задержали по приметам, которые правоохранителям сообщила потерпевшая.

Возбуждено уголовное дело по ст. 131 ч. 1 УК РФ.

