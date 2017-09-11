Педофилы совратили двух школьниц в одной машине в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 11 сентября. Житель Ленинградской области совершил половой акт с 13-летней школьницей в салоне своего автомобиля.

Как стало известно ФАН, 9 сентября в полицию обратилась женщина 1983 года рождения. По ее словам, вечером 4 сентября в поселке Щеглово в автомобиле ВАЗ-2112 неизвестный совершил половое сношение с ее дочерью 2004 г. р., которая является ученицей 7 класса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления — молодой человек 1994 г. р., работающим фасовщиком в ООО «Алгоритм». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Кроме того, выяснилось, что в салоне того же автомобиля произошло изнасилование 14-летней девочки, ученицы 8 класса. Полицейские также задержали второго педофила, которым оказался безработный 1999 г. р.