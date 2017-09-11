Развратитель похитил 14-летнюю школьницу в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 11 сентября. В полицию Ленобласти обратилась жительница поселка Мельниково с сообщением о том, что ее 14-летнюю внучку увез молодой человек в направлении поселка Ромашки. Местонахождение девочки неизвестно.

Женщина обратилась в дежурную часть поздно вечером 10 сентября. По ее словам, в этот же день около 21.00 молодой человек 1989 года рождения забрал девочку 2003 года рождения и увез в поселок Ромашки. До настоящего времени местонахождение несовершеннолетней неизвестно.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, девочка рассказывала матери, что вступала в половую связь с этим молодым человеком.