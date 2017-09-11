Преступник с ножом жестоко избил и изнасиловал студентку в Ленобласти

В Избранное

Санкт-Петербург, 11 сентября. Вооруженный ножом преступник избил и изнасиловал студентку-второкурсницу в Ленобласти. Нападение на девушку произошло в городе Отрадное, сейчас пострадавшая находится в больнице.

Как стало известно ФАН, в полицию 17-летняя учащаяся 2-го курса колледжа обратилась 10 сентября около 04.00. По ее словам, в районе десяти часов вечера 9 августа неизвестный преступник, угрожая ножом и применив физическую силу, изнасиловал ее у дома 1 по улице Железнодорожная, после чего скрылся с места происшествия.

В больнице у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В удовлетворительном состоянии она была госпитализирована, добавил источник в правоохранительных органах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 131 ч. 3 п. а УК РФ.

