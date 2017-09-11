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Происшествия
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Происшествия
Преступник с ножом жестоко избил и изнасиловал студентку в Ленобласти
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    Преступник с ножом жестоко избил и изнасиловал студентку в Ленобласти

    9:32  11 Сентября 2017
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    Преступник с ножом жестоко избил и изнасиловал студентку в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 11 сентября. Вооруженный ножом преступник избил и изнасиловал студентку-второкурсницу в Ленобласти. Нападение на девушку произошло в городе Отрадное, сейчас пострадавшая находится в больнице.

    Как стало известно ФАН, в полицию 17-летняя учащаяся 2-го курса колледжа обратилась 10 сентября около 04.00. По ее словам, в районе десяти часов вечера 9 августа неизвестный преступник, угрожая ножом и применив физическую силу, изнасиловал ее у дома 1 по улице Железнодорожная, после чего скрылся с места происшествия.

    В больнице у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В удовлетворительном состоянии она была госпитализирована, добавил источник в правоохранительных органах.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 131 ч. 3 п. а УК РФ.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #изнасилование #санкт-петербург #полиция #девушка #преступление
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