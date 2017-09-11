Петербургская полиция ищет педофила, развратившего 14-летнюю школьницу

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Санкт-Петербург, 11 сентября. Поздним вечером в воскресенье в одно из отделений полиции в Санкт-Петербурге обратилась женщина с заявлением о том, что молодой человек 1989 года рождения имел половое сношение с ее 14-летней дочерью.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, женщина выяснила, что 28-летний молодой человек вступил некоторое время назад в интимные отношения с ее дочерью, ученицей восьмого класса одной из школ в Приозерске.

Полиция принимает меры к розыску и задержанию подозреваемого. За половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.