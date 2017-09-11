Гражданин Узбекистана изнасиловал девушку в Петербурге

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Санкт-Петербург, 11 сентября. Гражданин Узбекистана затащил в автомобиль соотечественницу и изнасиловал в неизвестной квартире в Петербурге.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувшее воскресенье в 07.00 в полицию обратилась гражданка Узбекистана 1993 года рождения с заявлением о том, что 9 сентября в 08.30 у станции метро «Ладожская» ее знакомый, тоже гражданин Узбекистана, 1983 года рождения посадил ее в машину, привез в неизвестную квартиру, где изнасиловал.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника. Выясняются все детали произошедшего.