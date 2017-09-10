Сумка с продуктами стала причиной закрытия станции метро «Садовая» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 сентября. Станция метро «Садовая» петербургской подземки закрывалась в воскресенье вечером из-за подозрительного пакета.

После того, как на станции обнаружили подозрительный пакет, пассажиров перестали пускать на станцию на время проверки.

Прибывшие на место кинологи установили, что в подозрительной сумке находились продукты. После проверки работа станции петербургского метро была восстановлена в полном объеме.