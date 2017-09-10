Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Кронштадте

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Санкт-Петербург, 10 сентября. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на воду в Финском заливе в районе Кронштадта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, пилот самолета «Аэропракт-32» сообщил по радио нестабильной работе двигателя во время полета. Позднее пилот принял решение совершить аварийную посадку самолета на поверхность воды. Самолет приводнился на мелководье в районе Кронштадта. По предварительным данным, в салоне самолета находились три человека. В результате инцидента никто не пострадал. Полет был организован кронштадтским авиаклубом «Дельфин».