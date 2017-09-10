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Президент Российской академии образования Вербицкая попала в реанимацию в Петербурге
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    Президент Российской академии образования Вербицкая попала в реанимацию в Петербурге

    15:47  10 Сентября 2017
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    Президент Российской академии образования Вербицкая попала в реанимацию в Петербурге
    Санкт-Петербург, 10 сентября. Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая находится в реанимации в одной из больниц Петербурга.

    О госпитализации 81-летней Вербицкой сообщил источник в медицинских кругах города. По его словам, в реанимации профессор находится уже несколько дней. «Прогноз медиков благоприятный», — добавил источник агентства РИА Новости.

    При этом он не уточнил диагноз.

    Напомним, с 1994 по 2008 годы Вербицкая была ректором СПбГУ, затем заняла пост президента. Доктор филологических наук, с 2013 года - президент Российской академии образования.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #спбгу #вербицкая #реанимация
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