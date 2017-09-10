Президент Российской академии образования Вербицкая попала в реанимацию в Петербурге

В Избранное



Санкт-Петербург, 10 сентября. Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая находится в реанимации в одной из больниц Петербурга.

О госпитализации 81-летней Вербицкой сообщил источник в медицинских кругах города. По его словам, в реанимации профессор находится уже несколько дней. «Прогноз медиков благоприятный», — добавил источник агентства РИА Новости.

При этом он не уточнил диагноз.

Напомним, с 1994 по 2008 годы Вербицкая была ректором СПбГУ, затем заняла пост президента. Доктор филологических наук, с 2013 года - президент Российской академии образования.

