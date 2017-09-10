Повешенный труп мужчины в желтых кроссовках нашли в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 45-летнего жителя Ленинградской области, тело которого было найдено повешенным в лесу в Курортном районе.

По данным полиции, на мужчине была одежда серого цвета и желтые кроссовки. Около трупа полицейские также нашли куртку и документы.

Согласно предварительной информации, следов насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства смерти жителя Ленинградской области.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.