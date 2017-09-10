Пьяного мужчину выкинули из трамвая на севере Петербурга

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Санкт-Петербург, 10 сентября. Житель Петербурга попал в реанимацию после того, как его выкинули из трамвая в Выборгском районе Северной столицы.

Отмечается, что происшествие случилось в минувшую субботу на Большом Сампсониевском проспекте.

Известно, что из трамвая 40-летнего петербуржца выбросил его сосед. В результате пострадавший получил перелом костей таза и тяжелые травмы головы, сообщает «Инфореактор».

В больнице сообщили, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время о деталях происшествия неизвестно.

По факту проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства случившегося.