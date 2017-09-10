Неизвестный мужчина утонул возле Петропавловской крепости в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 сентября. Неизвестный мужчина утонул на глазах очевидцев около Петропавловской крепости в минувшую субботу.

По словам очевидцев, мужчина утонул возле Кронверкской набережной. На место прибыли спасательные службы, но, к сожалению, спасти мужчину они не смогли, пишет «Ньюинформ».

Отмечается, что мимо тонущего мужчины проходило прогулочное судно, но по какой-то причине не остановилось. Иностранный турист, находившийся на борту катера, бросил мужчине спасательный круг, который упал далеко от пострадавшего.

Выясняются все подробности и детали произошедшего.