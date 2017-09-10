СК России и СПбГУ намерены сотрудничать для пресечения ятрогенных преступлений

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Санкт-Петербург, 10 сентября. Следственный комитет России совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) подготовят проект по пресечению неосмотрительных преступлений против жизни и здоровья, которые связаны с неприемлемым оказанием медицинской помощи. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Отмечается, что договор о сотрудничестве был подписан главой СК РФ Александром Бастрыкиным и ректором СПбГУ Николаем Кропачевым по результатам встречи в Северной столице, передает РИА Новости.

Сотрудничество предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов, научное и методическое взаимодействие по вопросам, связанным с работой ведомства.

Предполагается, что будут проводиться совместные исследования, конференции и семинары.

СК России и СПбГУ также разработают концепцию по пресечению ятрогенных преступлений.