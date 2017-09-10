Педофил изнасиловал школьницу во Всеволожском районе

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Всеволожск, 10 сентября. Восемнадцатилетний житель Ленинградской области изнасиловал семиклассницу во Всеволожском районе.

О случившемся сообщила мать 14-летней девочки. По ее словам, преступление было совершено 4 сентября. Мужчина надругался над ее дочерью в автомобиле в поселке Щеглово. Подросток сразу же рассказала о случившемся, после чего мать обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 23-летний фасовщик. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ (сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста).