Знак «биологическая угроза» появился на границе Пушкина и Павловска

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Санкт-Петербург, 10 сентября. Активисты разместили знак «Биологическая угроза» в массиве «Федоровское» на границе между Пушкиным и Павловском в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что таким образом общественники стремятся привлечь внимание к работе местного полигона, который осуществляет свою деятельность с существенными нарушениями экологических норм.

В частности, известно об утилизации опасных медицинских отходов путем их сжигания, пишет ТАСС.

Накануне сообщалось об открытии школы дорожной безопасности в Петербурге.