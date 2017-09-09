В Петербурге на три дня откроется «Школа дорожной безопасности»

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Санкт-Петербург, 9 сентября. Уникальный автобус с названием «Школа дорожной безопасности» выехал на дороги Петербурга.

Автобус будет три дня курсировать по городу для того, чтобы наглядно продемонстрировать детям правила дорожной безопасности. Мобильная школа представляет собой полноценный учебный класс, он оборудован специальной системой, которая имитирует отрыв сидений в момент столкновения или резкого торможения транспортного средства.

Для того чтобы доступно объяснить детям опасность столкновения на одно из сидений помещается непристегнутый манекен, который получает повреждения в результате падения. В автобусе есть генератор дыма и видеоаппаратура для показа обучающих фильмов.