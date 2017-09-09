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Кошка Дуся умерла после пожара в Эрмитаже
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    Кошка Дуся умерла после пожара в Эрмитаже

    14:52  9 Сентября 2017
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    Кошка Дуся умерла после пожара в Эрмитаже

    Санкт-Петербург, 9 сентября. В петербургской клинике «Элвет» в субботу 9 сентября скончалась эрмитажная кошка Дуся. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

    Трехцветную кошку Дусю сотрудники Эрмитажа обнаружили в одном из подвальных помещений здания музея, где в 8 сентября случился пожар. Вместе с ней в комнате было еще две кошки и котенок. Что-то помешало животным укрыться в более безопасном месте, и они получили сильное отравление угарным дымом.

    Кошек Лиану и Кнопу сразу же отправили на такси в клинику, а котенка и Дусю отвезла в «Элвет» ветврач Анна Кондратьева. Если все остальные довольно быстро пришли в себя, то Дуся дольше всех была в тяжелом состоянии: весь день она провела в специальном боксе, подключенная к обогащенному кислороду.

    Кошка Дуся умерла после пожара в Эрмитаже

    В тот момент, когда корреспондент ФАН находился в клинике, кошка уже открыла глаза и реагировала на поглаживания. Вчера врачи надеялись на то, что смогут выходить животное. К сожалению, отравление оказалось слишком сильным для кошачьего организма, и сегодня у Эрмитажа стало на одного охранника меньше.

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    Автор: Евгения Авраменко
    #эрмитаж
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