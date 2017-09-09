Безымянный сквер в Петербурге могут назвать именем Довлатова

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Санкт-Петербург, 9 сентября. Сквер на Загородном проспекте Петербурга может получить имя писателя Сергея Довлатова. Возможность этого события будет обсуждаться в сентябре, сообщил курирующий сферу культуры вице-губернатор Владимир Кириллов.

Слова чиновника опубликовал на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Для того, чтобы сквер получил имя знаменитого писателя, инициативу должна рассмотреть топонимическая комиссия. После этого вопрос будет направлен на согласование в комитет по культуре Петербурга.

Напомним, что ранее в Петербурге с трудом установили памятник Сергею Довлатову на улице Рубенштейна.