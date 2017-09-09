Экологи обнаружили незаконную свалку в Петербурге

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Санкт-Петербург, 9 сентября. Активисты межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт» сообщили о крупной свалке отходов производства и потребления. Несанкционированный мусор был обнаружен в Колпинском районе Петербурга.

Высота свалки составляет около 3 метров. Площадь — примерно в полгектара. Горы мусора находятся недалеко от строящегося жилого квартала Новое Колпино.

Среди отходов экологи нашли сотню ртутных ламп, отнесенных к первому классу опасности, а также емкости из-под ГСМ, автомобильные покрышки, промышленные и бытовые отходы. СМИ Петербурга сообщают, что по факту экологического преступления возбуждено уголовное дело.