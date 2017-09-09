Съемки ленты «Окрыленные» остановят движение в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 9 сентября. Работа съемочной группы остановит движение транспорта по Миллионной улице и Дворцовому проезду. В городе на Неве будут снимать фильм «Окрыленные».

11 сентября кинокомпания «Триикс Медиа» начнет работать над историческими сценами для новой киноленты. Известно, что действие фильма разворачивается с 1913 по 1921 годы. Картину снимают по заказу Первого канала. Режиссер — Игорь Копылов.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщает, что проезд будет перекрыт на участках от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, а также от Певческого моста до Дворцовой площади. Ограничения будут действовать с 12 дня 11 сентября до 3 ночи 12 сентября.