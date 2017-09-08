В петербургский парламент запретили заходить без галстука

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Санкт-Петербург, 8 сентября. Законодательное собрание Петербурга со следующей недели вводит строгий дресс-код для мужчин, которым запретят появляться в стенах парламента без галстука. Новое правило распространяется не только на депутатов, но и на всех лиц мужского пола.

Отметим, что вопрос о дресс-коде поднимался в петербургском ЗакСе уже не раз. Одним из первых инициаторов введения нормативности в одежде оказался депутат Сергей Никешин. Он предлагал запретить джинсы, спортивную одежду, а женщин-депутатов обязать носить колготки.