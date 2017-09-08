Чудесное спасение: отравившиеся угарным газом эрмитажные коты идут на поправку

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Петербуржцы взволнованы судьбой эрмитажных котов, пострадавших в пятницу в результате задымления в Зимнем дворце. Трех кошек и котенка, отравившихся угарным газом, доставили в ветлечебницу. Сейчас, по словам ветеринара эрмитажных котов Анны Кондратьевой, жизням усатых ничто не угрожает. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщил корреспондент ФАН, Дуся, Кнопа, Лиана и малютка, которой еще не успели дать кличку, сейчас находятся в клинике для животных «Элвет». Три кошечки в удовлетворительном состоянии, а Дуся — в тяжелом, поэтому была помещена в кислородный бокс. Жизням остальных котов и кошек, населяющих музей, ничто не угрожает.

Всего в Эрмитаже обитает порядка 50 усатых питомцев. Как стало известно ФАН, пострадал тот прайд, который жил у музейной части близ Адмиралтейства.

Ранее появилась информация о задымлении в Эрмитаже, предположительно, на Телеграфной лестнице. По данным МЧС, первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через семь минут после сигнала о задымлении, поступившего в 12.04 по московскому времени. Очевидцы говорят, что к зданию дворца съехались 18 пожарных расчетов. При осмотре места происшествия выяснилось, что загорелась ветошь изоляции труб на площади 3 кв. метра. Возгорание было полностью ликвидировано, а из здания музея эвакуировали 120 человек. Первоначально в СМИ появилась информация о погибших кошках и котах, однако главный ветврач эрмитажных котов сообщила, что спасателям удалось вынести из закрытого помещения четырех кошек — питомцы получили сильное отравление угарным газом, но жить будут.

Двух пострадавших усатых приводили в чувства прямо во дворе Эрмитажа сразу после того, как питомцев вызволили из ловушки сотрудники МЧС. Одну из кошек пожарные откачали самостоятельно, с помощью спецаппарата. Животным сразу после спасения сделали инъекции с физраствором. По словам Кондратьевой, она была на месте ЧП, пока пожарные проводили спасательные работы и очищали помещения от гостей.

Отравление угарным газом у животных очень схоже с реакцией человека: от недостатка кислорода в крови и коты, и люди погружаются в глубокий сон.

«Хорошо, что у котов такие мордочки, на которые можно надеть кислородные маски», — говорит ветврач Анна. Спасатели смогли подать кислород четверолапым, как только их вынесли из задымленного помещения.

Двух пострадавших кошек было решено госпитализировать в экстренном порядке, еще двух — Дусю и малышку — главный ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева доставила в клинику лично, поскольку животные были очень слабы, а котенок и вовсе был без сознания.

Любимцев петербуржцев окружили заботой, с ними дежурит врач. На кошек надели кислородные маски, им сделали необходимые инъекции. Лиана и Дуся сейчас отдыхают, к ним подсоединены капельницы. Перепуганная, но достаточно бодрая рыжая Кнопа дала доктору осмотреть себя, проверить дыхание и сердечный ритм при помощи стетоскопа. Самая младшая из спасенных — двухмесячная малышка, которой еще не дали кличку, кажется самой бодрой: она активна и уже просится домой. Дуся, отметим, пришла в сознание, но она все еще находится в кислородном боксе.

Врачи уверены, что уже к вечеру их пациенты будут чувствовать себя гораздо лучше. Все четверо эрмитажных питомцев находятся под чутким контролем доктора, которая надеется, что после лечения они найдут по-настоящему любящих хозяев. Корреспондент ФАН, все время находившаяся рядом с пациентами клиники «Элвет», отметила, что им несказанно повезло, ведь в момент происшествия врач Анна Кондратьева ехала в Эрмитаж с клетками для животных. Врач отметила, что после случившегося в клинику начали звонить взволнованные петербуржцы и предлагать свою помощь.

Эрмитажные коты являются неотъемлемой частью Санкт-Петербурга и украшением музейного комплекса Эрмитаж, расположенного в Зимнем дворце и близлежащих зданиях. Кошки являются смотрителями музея и охотниками на грызунов. Директор музея Михаил Пиотровский отметил, что штат усатых стражей не уступает по популярности даже Рембрандту. Они официально обитают в Зимнем дворце с момента его основания.

История эрмитажных котов, согласно легенде, начинается с кота Василия, которого Петр Великий привез из Голландии в тогда еще деревянный Зимний дворец. Существует и другая легенда, согласно которой государь взял Василия в 1724 году из дома голландского купца, торговавшего на Вологодчине. Император издал указ, повелевавший «иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения».