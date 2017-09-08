«Продавца летных прав» осудили на пять лет в Петербурге

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Санкт-Петербург, 8 сентября. Московский районный суд Петербурга приговорил бывшего руководителя учебного центра авиации «Крылья Невы» Андрея Кочарыгина к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Кроме этого, в течение трех лет ему запрещено заниматься любой руководящей деятельностью в сфере воздушного транспорта.

Андрея Кочарыгина обвиняли в том, что он с ноября 2009 по февраль 2013 года незаконно выдавал официальные документы на право управления одномоторными самолетами без соответствующего обучения. Глава авиацентра лично оформлял пакет документов об успешном прохождении кандидатом курсов, подписывал акты об окончании обучения с летной проверкой техники пилотирования. В общей сложности «корочки» купили 53 человека. Журналисты, которые освещали этот процесс, уже окрестили новоявленных пилотов летчиками-самоубийцами.

Стоимость удостоверений составляла от 50 до 200 тысяч рублей. Всего, по версии следствия, Андрей Кочарыгин незаконно обогатился почти на 6 миллионов рублей.

В поле зрения сотрудников спецслужб Кочарыгин попал в 2013 году, когда продал летные права оперативнику ФСБ. Сразу после задержания Кочарыгин признался во всем. В ходе расследования своего дела он заключил досудебное соглашение и рассказал обо всех деталях своей преступной деятельности. В итоге ему было предъявлено обвинение по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), прокуратура просила наказать его шестью годами лишения свободы. Адвокат, в свою очередь, просила суд об условном сроке, учитывая, что у фигуранта есть маленькие дети.