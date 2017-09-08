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Шнуров перенес съемки проекта «Главный котик страны» из-за пожара в Эрмитаже
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    Шнуров перенес съемки проекта «Главный котик страны» из-за пожара в Эрмитаже

    17:23  8 Сентября 2017
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    Шнуров перенес съемки проекта «Главный котик страны» из-за пожара в Эрмитаже

    Санкт-Петербург, 8 сентября. Шоумен Сергей Шнуров, который в пятницу должен был снимать первую программу про котов в Эрмитаже, перенес телепроект «Главный котик страны» из подвалов главного музея Петербурга в «Республику кошек» на улице Якубовича, где состоится передача в семью взрослой кошки, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Как сообщила ФАН главный ветврач эрмитажных кошек Анна Кондратьева, в этом же знаменитом питерском котокафе скоро появится кошачий «Дом-2»: из ветклиники «Элвет», куда постоянно подбрасывают животных, котят до возраста вакцинации будут помещать в прозрачный бокс в помещении «Республики кошек». Там их будет круглосуточно снимать камера, а видео и фото котов должны стать популярными на YouTube и в Instagram. С помощью этой акции ветеринары хотят пристроить котят. С каждым желающим взять домой звездного малыша проведут собеседование. Так котята найдут новых хозяев.

    Напомним, огонь вспыхнул сегодня в подсобке электрика в Эрмитаже. Возгорание оперативно ликвидировали, однако в результате сильного задымления пострадали находившиеся в соседнем помещении кошки и котята. Некоторым из них понадобилась помощь ветеринаров.

    Шнуров перенес съемки проекта «Главный котик страны» из-за пожара в Эрмитаже

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    Автор: Евгения Авраменко
    #пожар #шнуров #эрмитаж #республика кошек #главныйкотик
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