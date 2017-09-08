«Даму с собачкой», ударившую ребенка на детской площадке в Петербурге, отправили под домашний арест

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Санкт-Петербург, 8 сентября. Надежда Федорова, которая на детской площадке в Петроградском районе Петербурга во время драки ударила трехлетнего мальчика, ближайшие два месяца проведет под домашним арестом. Такую меру содержания избрал Петроградский районный суд, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Следствие настаивало на том, чтобы отправить девушку в следственный изолятор, однако прокуратура посчитала это чрезмерным. 30-летней Надежде Федоровой строго ограничат часы и территорию для прогулок с ее маленьким ребенком. Так что в очередной раз пересечься с соседями она уже не сможет.

ФАН напоминает, что Федорова «прославилась» тем, что 7 сентября, гуляя своим сыном и собачкой, на детской площадке затеяла потасовку с одной из женщин, которая также пришла погулять с ребенком. В результате драки, инициатором которой и была Федорова, она ударила ногой мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».