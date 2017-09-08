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Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя
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    Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

    17:00  8 Сентября 2017  /обновлено: 17:27  08 Сентября 2017
    1535

    Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

    Санкт-Петербург, 8 сентября. Пострадавшие при пожаре в Эрмитаже кошки и котенок постепенно приходят в себя, передает корреспондент ФАН. Сейчас животные находятся в клинике «Элвет».

    Ветеринар Анна Кондратьева рассказала, что первую помощь им оказали пожарные: сразу после того, как их вытащили во двор, им дали подышать кислородом. 

    Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

     

    По словам специалиста, отравление угарным газом у животных сходно с человеческой реакцией: коты словно погрузились в глубокий сон от недостатка кислорода в крови. «Хорошо, что у котов такие мордочки,  на них можно надеть кислородные маски, и пожарные смогли подать им кислород сразу после того, как животных вытащили во двор Эрмитажа,  — говорит Анна.  — Пестрых разноцветных кошек Кнопу и Лиану сразу отправили на такси в клинику, а Дуся была так слаба, что я повезла ее сама. Котенок тоже был очень слаб и без сознания, так что его тоже взяли».

    Прямо во дворе котам вкололи физраствор, после чего отвезли в ветклинику «Элвет» на улице Королева. Сейчас полосатый котенок уже вовсю резвится в своей клетке, рыжая Кнопа уже сама залезла на полку и слизывает с себя копоть, пестрая Лиана пока с катетером, но выглядит уже спокойной и вполне в добром здравии. На наших глазах очнулась и пришла в себя кошка Дуся. Она пока что находится в специальном боксе на обогащенном кислороде. Врачи ветклиники надеются, что к вечеру она уже будет чувствовать себя намного лучше. Анна Кондратьева лично следит за состоянием эрмитажных питомцев. «После лечения хотелось бы, чтобы эти котики нашли себе семью», — добавила врач.

    Эрмитаж держит в постоянном штате 50 кошек и котов, а также регулярно устраивает дни раздачи животных. Во время этих акций эрмитажные охранники обретают новые дома.

    Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

    Отметим, что пострадавшим котам повезло, что главный ветеринарный врач Анна Кондратьева как раз ехала из клиники Элвет в музей с клетками для животных. О возгорании она узнала по дороге и смогла вовремя оказать помощь котам. По ее словам, кошки в Эрмитаже живут прайдами, и пострадала часть прайда, живущая в части музея около Адмиралтейства. Кошки попали в самое задымленное помещение и отравились угарным газом.

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    Автор: Евгения Авраменко
    #пожар #эрмитаж #коты
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