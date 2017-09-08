Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

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Санкт-Петербург, 8 сентября. Пострадавшие при пожаре в Эрмитаже кошки и котенок постепенно приходят в себя, передает корреспондент ФАН. Сейчас животные находятся в клинике «Элвет».

Ветеринар Анна Кондратьева рассказала, что первую помощь им оказали пожарные: сразу после того, как их вытащили во двор, им дали подышать кислородом.

По словам специалиста, отравление угарным газом у животных сходно с человеческой реакцией: коты словно погрузились в глубокий сон от недостатка кислорода в крови. «Хорошо, что у котов такие мордочки, на них можно надеть кислородные маски, и пожарные смогли подать им кислород сразу после того, как животных вытащили во двор Эрмитажа, — говорит Анна. — Пестрых разноцветных кошек Кнопу и Лиану сразу отправили на такси в клинику, а Дуся была так слаба, что я повезла ее сама. Котенок тоже был очень слаб и без сознания, так что его тоже взяли».

Прямо во дворе котам вкололи физраствор, после чего отвезли в ветклинику «Элвет» на улице Королева. Сейчас полосатый котенок уже вовсю резвится в своей клетке, рыжая Кнопа уже сама залезла на полку и слизывает с себя копоть, пестрая Лиана пока с катетером, но выглядит уже спокойной и вполне в добром здравии. На наших глазах очнулась и пришла в себя кошка Дуся. Она пока что находится в специальном боксе на обогащенном кислороде. Врачи ветклиники надеются, что к вечеру она уже будет чувствовать себя намного лучше. Анна Кондратьева лично следит за состоянием эрмитажных питомцев. «После лечения хотелось бы, чтобы эти котики нашли себе семью», — добавила врач.

Эрмитаж держит в постоянном штате 50 кошек и котов, а также регулярно устраивает дни раздачи животных. Во время этих акций эрмитажные охранники обретают новые дома.

Отметим, что пострадавшим котам повезло, что главный ветеринарный врач Анна Кондратьева как раз ехала из клиники Элвет в музей с клетками для животных. О возгорании она узнала по дороге и смогла вовремя оказать помощь котам. По ее словам, кошки в Эрмитаже живут прайдами, и пострадала часть прайда, живущая в части музея около Адмиралтейства. Кошки попали в самое задымленное помещение и отравились угарным газом.