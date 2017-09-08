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Врачи борются за жизни пострадавших при пожаре эрмитажных кошек
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    Врачи борются за жизни пострадавших при пожаре эрмитажных кошек

    16:23  8 Сентября 2017
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    Врачи борются за жизни пострадавших при пожаре эрмитажных кошек

    Санкт-Петербург, 8 сентября. За жизни котов, пострадавших сегодня при пожаре в подвале Эрмитажа, борются ветеринары. О состоянии животных корреспонденту ФАН рассказала главный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

    «Три кошки и один котенок находятся в клинике «Элвет». Одна из кошек находится в кислородном боксе в тяжелом состоянии, состояние остальных — удовлетворительно», — уточнила она.

    При этом специалист особо подчеркнула, что жизни остальных животных, а всего в Эрмитаже их живет около 50, ничего не угрожает. «Дружественные ветклиники обращались с предложением разместить котов у себя, было много обращений от горожан. Люди звонят, беспокоятся», — добавила ветеринар.

    Врачи борются за жизни пострадавших при пожаре эрмитажных кошек

    Врачи борются за жизни пострадавших при пожаре эрмитажных кошек

    Врачи борются за жизни пострадавших при пожаре эрмитажных кошек

    Врачи борются за жизни пострадавших при пожаре эрмитажных кошек

    Врачи борются за жизни пострадавших при пожаре эрмитажных кошек

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Евгения Авраменко
    #пожар #эрмитаж #коты
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