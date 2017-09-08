Врачи борются за жизни пострадавших при пожаре эрмитажных кошек

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Санкт-Петербург, 8 сентября. За жизни котов, пострадавших сегодня при пожаре в подвале Эрмитажа, борются ветеринары. О состоянии животных корреспонденту ФАН рассказала главный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

«Три кошки и один котенок находятся в клинике «Элвет». Одна из кошек находится в кислородном боксе в тяжелом состоянии, состояние остальных — удовлетворительно», — уточнила она.

При этом специалист особо подчеркнула, что жизни остальных животных, а всего в Эрмитаже их живет около 50, ничего не угрожает. «Дружественные ветклиники обращались с предложением разместить котов у себя, было много обращений от горожан. Люди звонят, беспокоятся», — добавила ветеринар.