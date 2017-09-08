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В МЧС рассказали о спасении эрмитажных котов, все животные живы
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    В МЧС рассказали о спасении эрмитажных котов, все животные живы

    14:38  8 Сентября 2017
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    В МЧС рассказали о спасении эрмитажных котов, все животные живы

    Санкт-Петербург, 8 сентября. Ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева опровергла сообщения о гибели животных в результате пожара в подвале Зимнего дворца.

    Она уточнила, что коты отравились угарным газом. С дымовой интоксикацией их отправили в лечебницу, уточнила она в комментарии ТАСС. А начальник ГУ МЧС Алексей Аникин рассказал, что одну из кошек пожарные откачали самостоятельно с помощью спецаппарата. Всего, по его словам, пострадали пять животных.

    Как сообщалось ранее, возгорание произошло в подсобке электрика. Площадь горения составила семь квадратных метром. Пожар ликвидировали в 12.51 мск. На месте работали четыре пожарных расчета и 18 сотрудников личного состава МЧС.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #пожар #мчс #эрмитаж #коты
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