Из Эрмитажа госпитализируют пострадавших котов

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Санкт-Петербург, 8 сентября. После пожара в подвале Эрмитажа идет эвакуация котов, охранников музейных подвалов.

Главный ветеринар эрмитажных котов Анна Кондратьева сообщила ФАН, что прямо в эти минуты отправляет животных в ветеринарные клиники.

«Я сейчас в подвале, задымления уже нет, пожарные сработали. Коты отравились угарным газом, лежат, и мы выносим их на воздух и сейчас везем в ветклиники», — рассказала она.

Добавим, в штате Эрмитажа числится около 60 животных.