Эрмитаж ожидают масштабные проверки после пожара

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Санкт-Петербург, 8 сентября. Эрмитаж ждет масштабная проверка после пожара, произошедшего сегодня в подвале Зимнего дворца. Как стало известно ФАН, в подсобных помещениях здания на Дворцовой площади хранились строительные материалы.

Таким образом, речь идет о возможном нарушении правил противопожарной безопасности, уточнил источник в экстренных службах города.

Как сообщалось ранее, огонь вспыхнул сегодня в подсобке электрика. Возгорание оперативно ликвидировали, однако в результате сильного задымления погибли находившиеся в соседнем с подсобкой помещении кошки и котята.

