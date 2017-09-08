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Президент «Зенита» пояснил переносы встреч с «Уфой» и «Спартаком»
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    Президент «Зенита» пояснил переносы встреч с «Уфой» и «Спартаком»

    13:53  8 Сентября 2017
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    Президент «Зенита» пояснил переносы встреч с «Уфой» и «Спартаком»

    Санкт-Петербург, 8 сентября. Как пояснил президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко, переносы матчей РФПЛ связаны с созданием максимально комфортных условий для болельщиков.

    «Все переносы связаны с тем, чтобы болельщики находились в комфортных условиях, смогли увидеть футбол. К тому же лига всегда идет навстречу клубам, играющим в Европе, потому что эти команды приносят очки России, благодаря чему в еврокубках становится больше наших представителей»,  — заявил менеджер в разговоре с ТАСС.

    Ранее стало известно, что РФПЛ перенесла матчи «Зенита» с «Уфой» и «Спартаком» на 18 сентября и, соответственно, 27 ноября.

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    Автор: Борис Любимов
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