Президент «Зенита» пояснил переносы встреч с «Уфой» и «Спартаком»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Как пояснил президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко, переносы матчей РФПЛ связаны с созданием максимально комфортных условий для болельщиков.

«Все переносы связаны с тем, чтобы болельщики находились в комфортных условиях, смогли увидеть футбол. К тому же лига всегда идет навстречу клубам, играющим в Европе, потому что эти команды приносят очки России, благодаря чему в еврокубках становится больше наших представителей», — заявил менеджер в разговоре с ТАСС.