Эрмитажные коты и котята погибли при пожаре в Зимнем дворце

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Санкт-Петербург, 8 сентября. Эрмитажные коты погибли при пожаре в подвальном помещении Эрмитажа в Петербурге.

Как стало известно ФАН, несколько кошек с котятами находились в помещении, расположенном рядом с подсобкой электрика, где и произошло возгорание.

«Это не главное помещение, где живут знаменитые коты, которые ловят мышей в музее. В этой комнате находились котята и несколько кошек, которых сотрудники разводят для раздачи. Помещение полностью закрытое, животные не смогли выбраться и отравились угарным газом», — уточнил источник в экстренных службах города.