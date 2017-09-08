Смольный предложил мусульманам поддержать единоверцев в Мьянме молитвой

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Санкт-Петербург, 8 сентября. Смольный обратился к мусульманам города с просьбой не поддаваться на провокации и не выходить на несанкционированные митинги в поддержку Мьянмы. Обращение было опубликовано сегодня.

Ситуацию обсудили в Комитете по реализации миграционной политики 8 сентября, сообщает «Комсомольская правда - Санкт-Петербург». На встрече присутствовали руководители национально-культурных объединений и религиозных организаций Петербурга. Во время заседания было принято обращение к мусульманам города.

Граждан просят игнорировать призывы в социальных сетях выйти на несанкционированные митинги в поддержку мусульман Мьянмы.

«Не поддавайтесь на призывы нарушить закон, не делайте преждевременных выводов, основываясь на недостоверной информации», — говорится в обращении.

Мусульман Петербурга призывают обратиться с молитвой за всех притесненных и находящихся в трудном положении верующих во всем мире.