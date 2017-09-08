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Смольный предложил мусульманам поддержать единоверцев в Мьянме молитвой
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    Смольный предложил мусульманам поддержать единоверцев в Мьянме молитвой

    13:18  8 Сентября 2017
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    Смольный обратился к мусульманам города с просьбой не поддаваться на провокации

    Санкт-Петербург, 8 сентября. Смольный обратился к мусульманам города с просьбой не поддаваться на провокации и не выходить на несанкционированные митинги в поддержку Мьянмы. Обращение было опубликовано сегодня.   

    Ситуацию обсудили в Комитете по реализации миграционной политики 8 сентября, сообщает «Комсомольская правда - Санкт-Петербург». На встрече присутствовали руководители национально-культурных объединений и религиозных организаций Петербурга. Во время заседания было принято обращение к мусульманам города.

    Граждан просят игнорировать призывы в социальных сетях выйти на несанкционированные митинги в поддержку мусульман Мьянмы.

    «Не поддавайтесь на призывы нарушить закон, не делайте преждевременных выводов, основываясь на недостоверной информации», — говорится в обращении.

    Мусульман Петербурга призывают обратиться с молитвой за всех притесненных и находящихся в трудном положении верующих во всем мире.

     

     

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    Автор: Рина Брусникина
    #санкт-петербург #мьянма #смольный #обращение
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