Пожар произошел в здании Эрмитажа в Петербурге

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Санкт-Петербург, 8 сентября. Сильное задымление произошло сегодня в подвальном помещении, а также в районе первого этажа Эрмитажа на Дворцовой площади в Петербурге.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС, проводится пожарная разведка, сообщил источник ФАН в экстренных службах города.

Все обстоятельства и причины возгорания уточняются.