Пожар произошел в здании Эрмитажа в Петербурге
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Санкт-Петербург, 8 сентября. Сильное задымление произошло сегодня в подвальном помещении, а также в районе первого этажа Эрмитажа на Дворцовой площади в Петербурге.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС, проводится пожарная разведка, сообщил источник ФАН в экстренных службах города.
Все обстоятельства и причины возгорания уточняются.
В Питере немножко горит Эрмитаж. Коты в подвале решили пошалить, видимо! pic.twitter.com/o1LQ5Uwhdf— dmitriy blinnikov (@discojournalist) September 8, 2017
Зимний горит#зимнийгорит #InstantFollow #AutoFollowBack #IFollowBack #InstantFollowBack#TeamFollowBack #teamfollow #эрмитаж #пожарвэрмитаж pic.twitter.com/TTzWJjWCBV— Матроскин (@matroskin_sity) September 8, 2017