Банду таксистов, травивших и грабивших пассажиров, задержали в Петербурге

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Санкт-Петербург 8 сентября. Трое таксистов, грабившие своих пассажиров в центре Петербурга, вкалывая им психотропные препараты, задержаны правоохранителями. Как стало известно, преступники специализировались на совершении грабежей и краж, подвозя пассажиров в такси.

Так, трое подозреваемых 23, 24 и 26 лет были задержаны в результате оперативно-разыскных мероприятий. Полиция установила, что данные лица вкалывали пассажирам неустановленный препарат, затем обворовывали их. Кроме того, в некоторых случаях злоумышленники проникали в квартиры к клиентам.

В некоторых случаях таксисты опаивали своих жертв. По словам одной из пострадавших, водитель чем-то «угостил» ее, после чего она лишилась 170 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Как сообщало агентство URA.RU, ранее пермский таксист, изнасиловавший и убивший ребенка, попросил пощады.